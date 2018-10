Un 'curriculum' di oltre 50 arresti e denunce: l'"Eva Kant" di negozi e anziani sorvegliata speciale

Il 6 ottobre scorso la Polizia di Stato ha notificato a una 34enne italiana, residente nella provincia di Ravenna, la misura di Prevenzione personale della Sorveglianza Speciale di Polizia con obbligo di soggiorno per due anni nel luogo di dimora. Il provvedimento è stato disposto il 1 ottobre dal Tribunale Distrettuale di Bologna in accoglimento della Proposta di Applicazione del Questore di Ravenna, Rosario Russo, e avrà esecuzione appena la donna finirà di scontare gli arresti domiciliari a cui è attualmente sottoposta.

L’istruttoria della proposta è stata curata dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura, diretta dal Primo Dirigente della Polizia di Stato, dr.ssa Fiorenza Maffei, e ha comportato l’analisi di copiosa documentazione, nonché accertamenti sul territorio e si è conclusa con la ricostruzione del percorso criminale della donna e della sua rete di complicità di cui di volta in volta si è avvalsa. La 34enne, nomade ma da tempo radicata in provincia di Ravenna, si sarebbe resa responsabile di svariati reati contro il patrimonio, commessi prevalentemente, ma non solo, in questa provincia, con un’evoluzione delittuosa costante. Già da minore la donna si sarebbe resa autrice di furti di merce nei negozi, proseguendo con numerosi borseggi, indebiti utilizzi delle carte di credito rubate e furti nei centri commerciali, per poi dedicarsi alla commissione di altri furti in abitazione e, infine, "specializzandosi” in truffe e furti ai danni di anziani, commessi in quasi tutti i comuni della provincia di Ravenna.

La donna riusciva a carpire la fiducia degli anziani spacciandosi per assistente sociale, impiegata del gas e cose simili, penetrando all’interno delle loro abitazioni e asportando poi tutti i loro averi e risparmi di una vita. Tale ultima “specializzazione” ha determinato un grave allarme sociale nel tessuto civile, proprio perché particolarmente subdolo in quanto colpisce vittime spesso già sole, indifese e vulnerabili. La donna è stata denunciata o arrestata per il reato di furto aggravato - spesso con indebito utilizzo di carte di credito - in ben 50 occasioni: tanti sono i precedenti penali o di polizia a suo carico, una serie di condanne e di procedimenti penali ancora aperti che, considerato che la donna è madre di figli minorenni, l’hanno sempre condotta in carcere solo per brevi periodi.

L’applicazione della sorveglianza speciale comporta una serie di limitazioni quali il divieto di uscire di casa in orari serali/notturni, di frequentare pregiudicati, di conseguire la patente di guida o la sua revoca e prevede, pertanto, una serie di controlli da parte delle forze di polizia per verificare l’adempimento delle prescrizioni. Il fine dell’applicazione della misura di prevenzione è la maggiore tutela della collettività e, in questo caso, rappresenta un forte segnale di contrasto alla recrudescenza dei furti, in particolare di quelli in abitazione.

