Un documentario realizzato a Ravenna con la "non scuola" del Teatro delle Albe

Fino a venerdì alle 19.45 – ma sempre ascoltabile in podcast – il programma "Tre Soldi" di Radio3 ospita "Ricostituenti – I principi fondamentali tra i banchi di scuola", il radio-doc che il giornalista e scrittore romano Graziano Graziani ha realizzato in varie città d’Italia con la non-scuola del Teatro delle Albe. A Ravenna Graziani ha lavorato nel novembre del 2016 al liceo scientifico “A. Oriani” con una classe di studenti che ora frequentano la quarta, con il suo progetto "I principi fondamentali", laboratorio attorno ai temi della costituzione e dell’utopia. Il laboratorio è stato realizzato grazie alla preziosa collaborazione del dirigente scolastico Gianluca Dradi e della professoressa Eliana Tazzari.

Partendo dal libro "Atlante delle Micronazioni", lavoro a cavallo tra ricerca e letteratura e dalla domanda "Cos'è una “Micronazione”?" (le micronazioni sono entità che pretendono di essere considerate come nazioni o stati indipendenti ma che in realtà non sono riconosciute dai governi o dai maggiori organismi internazionali), Graziani ha parlato ai ragazzi di argomenti seri e attuali come i concetti di “cittadinanza”, “confine”, “identità nazionale”.