Un'eccellenza faentina premiata con una 'Golden Star' nella guida 'Vinibuoni d'italia 2019'

Si è tenuta nei giorni scorsi al Mic di Faenza, nel contesto di Vini ad Arte, la presentazione dell’edizione 2019 della guida "Vinibuoni d’Italia Touring Club Italiano" e la consegna dei diplomi delle prestigiose 'Golden Star' ai produttori vincitori . Tra i vincitori c'è anche un'eccellenza faentina, quella della Cantina San Biagio Vecchio, premiata per il vino Ravenna Igt Bianco SabbiaGialla 2017.

Durante la premiazione Laura Franchini, coordinatrice per la regione della guida, ha sottolineato il valore del patrimonio dell’autoctono e della valorizzazione del territorio, progettata e attuata dal Consorzio Vini di Romagna nella manifestazione Vini ad Arte come in una progettualità sinergica e strategica tra istituzioni, produttori, mercato. Progettualità condivisa con i valori della guida Vinibuoni d’Italia e dall’editore stesso, Touring Club Italiano, portavoce delle tradizioni ed eccellenze del Belpaese.