Un 'giardino della pioggia' in centro città: il progetto di 'Sos4Life'

Si è tenuta martedì mattina la visita studio al progetto di rigenerazione urbana delle aree verdi di viale Matteotti a Milano Marittima, nell'ottica del progetto 'Sos4life'. Il giardino della pioggia, realizzato nell’ambito dell’intervento di riqualificazione urbana di recente realizzazione, è stato considerato dal gruppo di lavoro un esempio di buona pratica per una più sostenibile gestione dei suoli e delle acque e in generale per la resilienza urbana ai cambiamenti climatici. Il gruppo di tecnici comunali e regionali si è poi spostato a Rimini per vedere il parcheggio drenante nei pressi del Parco Marecchia e la nuova Piazza sull’acqua.

Sos4life - Save Our Soil for Life, è un progetto dimostrativo che intende contribuire all’attuazione su scala comunale degli indirizzi europei in materia di tutela del suolo e rigenerazione urbana con riferimento alle Linee guida sulle migliori pratiche per limitare, mitigare e compensare l’impermeabilizzazione dei suoli. Al progetto europeo, coordinato dal Comune di Forlì, partecipano la Regione Emilia-Romagna, i comuni di Carpi e San Lazzaro di Savena, l’Istituto di Biometeorologia - Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr IbiMet) e l’Unione Regionale Costruttori Edili Emilia-Romagna. Il progetto si propone l’applicazione nei tre comuni partner della strategia comunitaria del consumo netto di suolo zero stabilito dalla Roadmap per un uso efficiente delle risorse in Europa e attraverso l’implementazione di azioni dimostrative, punta a produrre un pacchetto di norme, di strumenti operativi e di monitoraggio che potrà essere diffuso e replicato in altri Comuni e trasferito anche in altri contesti europei.