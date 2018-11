Un giglio per Yanexi, quarta vittima di femminicidio in Bassa Romagna

Grande partecipazione domenica mattina al Parco del Loto di Lugo, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Nonostante la pioggia e il freddo, tanti ombrelli colorati si sono stretti attorno al monumento resso il monumento per un momento di raccoglimento simbolico in memoria di tutte le donne vittime di femminicidio in Bassa Romagna. Davanti alla scultura sono stati deposti omaggi floreali e in particolare quest'anno è stato aggiunto un giglio ai tre già presenti in memoria di Yanexi, quarta vittima riconosciuta di femminicidio in Bassa Romagna.