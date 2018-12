Un giro intorno al mondo alla scoperta di Renzo Piano: il viaggio di Silvia termina a Ravenna

Due convegni, uno a Ravenna e uno a Faenza, dedicati all’universo di Renzo Piano. Due appuntamenti che nascono per presentare al pubblico un archivio, il Renzo Piano Building Workshop, protagonista di un documentario e di una tesi di laurea che ha permesso alla sua autrice di partecipare a un viaggio attorno al mondo per visitare le opere firmate dal più celebre architetto al mondo e senatore a vita italiano.

I convegni si terranno mercoledì 12 dicembre a Ravenna al Cinema Mariani (via Ponte Marino, 19) e mercoledì 19 dicembre a Faenza al Cinema Sarti (via Scaletta, 10), entrambi alle 18. Le due giornate cominceranno con la presentazione del documentario "The Power of the Archive. Renzo Piano Building Workshop", una pellicola che, come rivela il titolo, nasce per raccontare il potere di un archivio, o meglio dell’archivio di Renzo Piano. La nascita, la struttura, l’ordinamento, la funzione e la progettualità dell’Archivio dei progetti del Renzo Piano Building Workshop. Bozzetti, schizzi, modelli, rendering, disegni, particolari tecnici di strutture ultimate, esposti nella Fondazione Renzo Piano, ma soprattutto custoditi in una fabbrica riconvertita di 3000 mq a Genova. Un luogo di sperimentazione, svelato attraverso le testimonianze di chi lo custodisce, lo sistematizza, lo vive quotidianamente.

Dopo il documentario sarà presentato il libro Renzo Piano World Tour 01 a cura di Silvia Pellizzari, studentessa del corso di laurea di Ingegneria Edile-Architettura dell'Università di Padova. Silvia si è aggiudicata la prima edizione del premio indetto dall'associazione culturale Habitat2020 e ProViaggiArchitettura, con la collaborazione della Fondazione Renzo Piano, per la miglior tesi di laurea che si sia distinta nell'approccio progettuale rivolto alla rigenerazione di aree periferiche italiane. In palio un viaggio intorno al mondo di quaranta giorni alla scoperta delle principali opere di Renzo Piano, esperienza da cui è nato il libro di Silvia Pellizzari. Ai convegni interverranno Luca Frontali, presidente dell’Ordine Architetti Ravenna, Francesca Molteni e Fulvio Irace, rispettivamente regista e curatore del documentario, Marcello Bacchini, presidente di Habitat2020, Roberto Bosi, direttore di ProViaggiArchitettura, Edoardo Narne, docente dell’Università di Padova e l’autrice Silvia Pellizzari. Le iniziative sono organizzate con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti di Ravenna, della Fondazione Renzo Piano e del Milano Design Film Festival, con il supporto di Edilpiù Srl; sono previsti tre crediti formativi per gli architetti che parteciperanno. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.