Un'intensa ondata di maltempo bagnerà l'inizio di settimana: scatta l'allerta

S'interrompe la lunga fase di bel tempo. Una perturbazione atlantica metterà fine al dominio anticiclonico, determinando un inizio di settimana all'insegna della pioggia, con temperature al di sotto della media. La Protezione Civile ha attivato per lunedì un'allerta "gialla" per piene dei fiumi e smottamenti, con attenuazione dei fenomeni nelle successive 48 ore. "Sono previste precipitazioni diffuse moderate localmente a carattere di rovescio sull'intero territorio - informa la Protezione Civile -. Sulla Romagna sono attesi valori di precipitazione tra i 45 ed i 50 millimetri", ma nell'avviso non si escludono cumulate anche maggiori tra 60 ed 80 millimetri nelle 24 ore. Sulla fascia costiera e sui rilievi sono attesi venti moderati dai quadranti orientali, mentre il mare si presenterà molto mosso.

Il maltempo insisterà anche nella giornata di martedì, con precipitazioni deboli-moderate che persisteranno maggiormente sui rilievi e settore orientale e nevicate oltre i 1600 metri. Le temperature sono previste in ulteriore diminuzione, tra 11 e 15°C. La ventilazione sarà debole-moderata dai quadranti nord-orientali e il mare sarà molto mosso. Nei giorni a seguire, informa il servizio meteorologico dell'Arpae, "la presenza di un minimo depressionario sul basso Tirreno manterrà condizioni di instabilità anche nella giornata di mercoledì. Successivamente il sistema depressionario tenderà a colmarsi e a transitare verso est; ciò determinerà un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche con tempo stabile e soleggiato dalla giornata di venerdì e per tutto il week-end. Temperature in progressivo aumento da giovedì, che si riporteranno come valori massimi sopra i 20 gradi nel week-end".

