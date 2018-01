Un laboratorio in casa per coltivare la "maria": madre e figlia nei guai

Avevano allestito in un'abitazione a Lido Adriano una serra per coltivare marijuana. Nella rete dei Carabinieri di Lido Adriano sono finite una 52enne e la figlia 32enne. L'arresto è stato eseguito giovedì al termine di un'attività investigativa, che ha consentito di trovare e sequestrare mezzo chilo di "maria", oltre alla strumentazione necessaria per la coltivazione della droga e l'occorrente per il confenzionamento della stessa. Entrambe le donne sono accusa di detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti. La 52enne è stata rimessa in libertà, mentre la giovane attenderà la decisione del giudice con rito ordinario dal carcere femminile di Forlì.