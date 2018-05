Un libro che racconta la città in omaggio ai "turisti storici"

Per omaggiare i turisti “Amici di Cervia”, la Cooperativa Bagnini ha donato all’Amministrazione Comunale le copie del libro “Milano Marittima con Tonino e Canavin” scritto da Massimo Previato. Presenti alla consegna il Vicesindaco Gabriele Armuzzi, l’assessore alla cultura Michela Lucchi, Danilo Piraccini rappresentante della Cooperativa Bagnini Cervia e l’autore del libro.

Il libro verrà regalato ai turisti insieme all’attestato e ai gadget durante le cerimonie ufficiali che rendono omaggio a tutti coloro che dall'Italia o dall’estero hanno prediletto Cervia da un minimo di 10 anni, quale meta delle loro vacanze. Il libro è dedicato alla storia di Milano Marittima del secondo ‘900 che si intreccia con le figure dell’indimenticato imprenditore Antonio Batani ‘Tonino’ e dello storico pescatore Enzo Penso ‘Canavìn’. Un viaggio dentro alla trasformazione della città giardino, che in pochi decenni diventa una delle località più famose del turismo balneare italiano ed europeo, vista attraverso gli occhi dello scrittore. Inoltre la storia personale che diventa storia collettiva di due figure importanti per Cervia: Antonio Batani e Enzo Penso, che l’autore ha narrato e vissuto grazie anche attraverso i racconti dei rispettivi famigliari, in particolare di Paola figlia di Tonino e Roberta figlia di Canavìn.

La segnalazione di Amico di Cervia viene fatta al comune da albergatori, esercenti di stabilimenti balneari e campeggi, locatori di appartamenti, agenzie immobiliari e in genere da tutti coloro che, per l'attività svolta, sono in grado di attestare la presenza decennale del turista a Cervia. Fra tutti gli Amici di Cervia è sorteggiato un buono soggiorno per un weekend per due persone a Madonna di Campiglio. Anche l'operatore economico che segnalerà il maggior numero di Amici di Cervia riceverà un buono soggiorno per un weekend per due persone a Madonna di Campiglio. Il Vicesindaco Gabriele Armuzzi:

"Ringraziamo la Cooperativa bagnini per questo gesto di grande attenzione nei confronti dell’amministrazione e dei nostri turisti - commenta il vicesindaco Armuzzi - La Cooperativa è una delle realtà di riferimento per la nostra realtà e la collaborazione è sempre stata proficua. Il contributo e l’impegno, che ha portato in questi anni a eliminare l’abusivismo commerciale sull’arenile è uno degli esempi di come la sinergia fra pubblico e privato possa dare frutti preziosi". "Regalare questa pubblicazione ai nostri amici turisti, che per noi sono i veri “ambasciatori di Cervia” - aggiunge Danilo Piraccini della Cooperativa bagnini di Cervia - significa lasciare a loro nel cuore la nostra città. Il libro è uno spaccato di Cervia-Milano Marittima e dei suoi personaggi, ma non è un racconto nostalgico, anzi, è la storia di un passato che vive nel presente e guarda al futuro".