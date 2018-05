'Un libro premia per sempre': 450 studenti si sfidano per vincere un viaggio in Europa

La 20esima edizione del concorso “Un libro premia per sempre”, organizzato dal Sil Sindacato librai della Confesercenti, è arrivata alle sue fasi finali e si prepara alla mattinata di premiazioni degli studenti prevista per giovedì 24 maggio presso il Palazzo dei Congressi di Ravenna, con inizio alle 9.30.

Gli studenti partecipanti quest'anno sono stati circa 450 e si sono impegnati nella lettura di uno tra i sei libri finalisti alla 66esima edizione del Premio Bancarella. Per l'edizione 2018 del nostro concorso l'autore finalista Paolo Rumiz arriverà a Ravenna e presenterà il suo libro “La Regina del Silenzio” edito da La Nave di Teseo. Inoltre sarà presente come ospite Sabine Schultz (Neri Pozza Editore), in rappresentanza della scrittrice finalista Jessica Fellowes, che presenterà “L'assassinio di Florence Nightingale Shore”. Rumiz e Schultz saranno presenti alla mattinata di premiazioni e incontreranno gli studenti delle scuole di Ravenna, Faenza e Lugo che hanno partecipato al concorso.

Il primo premio è un weekend in una capitale europea. Durante la mattinata verrà consegnato il premio speciale Confesercenti “Ravenna e le sue pagine” a Elisa Bertini, giovane scrittrice ravennate di recente pubblicazione per Fanucci Editore con il suo “Akhenaton l'eretico”, il secondo volume de Il Romanzo dei Faraoni, serie storica che ripercorre le vite di 5 grandi faraoni che porta la firma del Collettivo Valery Esperian.