Un matrimonio da favola nel piano nobile di palazzo Rasponi: da oggi si può

I matrimoni e le unioni civili potranno essere celebrati anche nella sala del piano nobile di palazzo Rasponi delle Teste: è quanto è stato stabilito nell’ultima seduta dalla giunta comunale. L’ulteriore location si aggiunge alle sei già disponibili: sala Dantesca e sala Muratori della biblioteca Classense, sala del Museo d’Arte della città, Tamo, Palazzone Sant’Alberto e sala municipale di palazzo Merlato.

"E’ con piena soddisfazione – hanno affermato l’assessore ai Servizi demografici Gianandrea Baroncini e quello al Patrimonio Massimo Cameliani – che proponiamo alle future coppie, sia di residenti sia di turisti, la nuova bellissima sala per la celebrazione del “gran giorno”. A palazzo Rasponi sarà anche possibile organizzare il banchetto nuziale. Tra i nostri obiettivi quello di essere sempre più presenti e competitivi nel settore del wedding tourism, una fetta di mercato molto ambita e in voga cui riteniamo Ravenna possa dare il suo qualificato contributo". Nei giorni feriali e festivi la tariffa per contrarre matrimonio o unione civile nella nuova sala resa disponibile è di 600 euro.