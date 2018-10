Un matrimonio da favola nella Rocca Brancaleone? Presto si potrà fare nel nuovo "chalet" del parco

Uno spazio in cui organizzare eventi, concerti, spettacoli teatrali, ma anche un luogo di ristorazione e animazione: il tutto al centro di uno dei monumenti più belli della città. E’ stato pubblicato lunedì il bando di gara per l’affidamento della gestione del parco pubblico della Rocca Brancaleone e del bar al suo interno. Si tratta di un’occasione di rilancio della Rocca, ma anche di un’opportunità per fare impresa e creare redditività grazie soprattutto alla gestione del bar che presume un fatturato di almeno 165mila euro annui e prevede il raddoppio delle superfici dei locali, concessi gratuitamente. Si chiede, attraverso la gara, di trovare un soggetto o un gruppo per gestire la manutenzione dell'area verde (che non sarà più in capo al Comune) e il bar/ristorante.

Un atto ritenuto fondamentale per il rilancio e la rivitalizzazione di un parco che racconta l’identità storica di Ravenna e che costituisce un polmone verde nel cuore della città ma che, attraverso la rivisitazione del bar al suo interno, può costituire un’ottima occasione per creare e dare lavoro. "Abbiamo predisposto il documento per l’affidamento della gestione del parco e soprattutto del punto di ristoro – spiega l'assessore al patrimonio e allo sviluppo economico Massimo Cameliani – evidenziando esigenze e richieste imprescindibili per il rilancio di un luogo molto importante che intendiamo sviluppare assecondandone le caratteristiche e, allo stesso tempo, innovando l’offerta per la sua frequentazione attraverso la rivisitazione dell’attività del bar/ristorante. Crediamo che questo luogo abbia potenzialità inespresse; immaginiamo non l'ennesimo bar, di cui Ravenna è piena, ma un locale aperto fino a mezzanotte in cui poter fare ristorazione, musica ed eventi di vario tipo, tra i quali anche la celebrazione dei matrimoni. Auspichiamo che la gestione di quest’ultimo possa essere d’interesse per imprenditori lungimiranti e creativi che sappiano farne un luogo di ritrovo e di aggregazione alla moda, vivace e innovativo, in grado di proporre un’offerta commerciale di qualità originale e alternativa”.

Il bando è caratterizzato da procedura aperta per l’affidamento di una concessione di servizio da aggiudicarsi con l’offerta economicamente più vantaggiosa. I locali del punto di ristoro, che occupano attualmente una superficie commerciale di 85 metri quadri, raddoppieranno grazie al progetto di rifunzionalizzazione del bar/ristorante che prevede la realizzazione di una struttura temporanea di supporto di ulteriori 100 metri quadri, con una caffetteria, una dispensa e locali tecnici costituiti da una struttura piana sorretta da pilastrini. Tali lavori sono già stati autorizzati dalla Soprintendenza e dall'Ausl.

Tra la fine del 2019 e l'ìinizio del 2020, poi, andranno avanti i lavori per completare il restauro dei muri nel lato ferrovia e nel lato frontale della Rocca, vicino alla biglietteria del cinema (lavori che, assicurano dal Comune, non inficieranno l'attività del nuovo bar-ristorante). La struttura che accoglierà il bar/ristorante sarà concessa gratuitamente per il tempo di durata della concessione, al fine di garantire l’equilibrio economico dell’impresa. La concessione avrà durata di 15 anni, più 6 mesi di proroga tecnica, se necessaria. La scadenza per la presentazione delle offerte è prevista per il 13 novembre alle 12.30. Il Comune si farà carico della spesa per il recupero delle mura, un costo di quasi due milioni di euro. Nelle intenzioni dell'amministrazione il nuovo locale del parco dovrebbe essere operativo per l'estate 2019.