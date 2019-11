Un minuto di silenzio nella Caserma dei Vigili del fuoco per i colleghi morti ad Alessandria

Mercoledì mattina, a mezzogiorno, tutti gli uomini del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Ravenna non impegnati in operazioni lavorative hanno osservato un minuto di silenzio fuori dalla Caserma di viale Randi, insieme al Comandante Ermanno Andriotto, in memoria dei tre pompieri deceduti mentre stavano lavorando in un edificio in provincia di Alessandria, esploso e crollato addosso ai tre giovani Vigili del fuoco. I pompieri hanno nuovamente ringraziato per i mazzi di fiori inviati come messaggi di cordoglio da cittadini e istituzioni.

Foto Massimo Argnani