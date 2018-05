Un murales colorato dedicato a Dante nello stabilimento balneare

Si è chiusa nella mattinata di domenica, alla presenza dell’assessore al Turismo del Comune di Ravenna, Giacomo Costantini, la “tre giorni” organizzata dal Romea Beach e intitolata “Buon compleanno Dante Alighieri”, che ha alternato appuntamenti culturali e artistici con ospiti importanti a momenti enogastronomici a tema.

Nella mattinata final il professor Riccardo Pratesi, fiorentino, ha recitato per la platea due canti della Divina Commedia; quindi Max Petrone, l’artista torinese ospite del Romea Beach, ha inaugurato assieme all’assessore Costantini il suo murales dedicato a Dante, che ha realizzato in diretta fra la sera di venerdì e la giornata di sabato. Un’opera che ora resterà in permanenza sulla parete dello stabilimento balneare.