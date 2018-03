Un nuovo corso per diventare volontari di Protezione civile

Rc Mistral presenta il corso gratuito di formazione "Scopri il coraggio che non hai", presso il Centro Commerciale Esp il venerdì 30 e sabato 31 marzo, con orario continuato dalle 10 alle 18:30 per fornire informazioni, rispondere a curiosità e dubbi, presentare il calendario del corso e consegnare i moduli per le domande di iscrizione a coloro che fossero interessati.

Il corso, gratuito e aperto a tutti i cittadini, partirà sabato 7 aprile alle 14:30 presso la sala Consigliare via Aquileia a Ravenna. L’obiettivo del corso è quello di avvicinare i cittadini al mondo del volontariato nell’ambito della protezione civile, offrendo una proposta di formazione per coloro che vorranno diventare volontari dell’associazione Mistral; durerà un mese circa, si articolerà in due lezioni settimanali e verterà su leggi e ordinamento del volontariato di protezione civile, primo soccorso, psicologia dell'emergenza, elementi di sicurezza. I docenti saranno Infermieri Professionali del 118, esperti della sicurezza e gli stessi volontari dell'associazione. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato a chi avrà svolto almeno il 90% delle presenze. Le iscrizioni sono già aperte. Per maggiori informazioni i volontari Mistral, oltre ad essere presenti nei giorni e nei luoghi indicati, potranno essere contattati negli uffici dell’associazione, in via Romea nord 270, tutti i martedì dalle 16 alle 19, anche telefonando al 3479202019 o allo 0544453073 o, ancora, attraverso il sito internet www.rcmistral.it dove è possibile scaricare il modulo di iscrizione e il calendario degli incontri.