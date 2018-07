Un nuovo defibrillatore in centro storico per la sicurezza dei cittadini

Un nuovo defibrillatore è stato inaugurato a San Pietro in Trento (in via Taverna a fianco dello sportello bancomat della Banca di Credito cooperativo), acquistato con il contributo del Comitato cittadino di San Pietro in Treno, della Bcc e della ditta Bertaccini combustibili. All’inaugurazione erano presenti l’assessore Massimo Cameliani, Annalisa Ricci, consigliere territoriale di Roncalceci, Patrizia Saporetti, presidente del Comitato cittadino, Piero Roncuzzi del comitato di direzione della Bcc, Flavio Fuschini, direttore della filiale della Bcc di San Pietro in Trento e Fausto Garoia, infermiere professionale che ha eseguito una dimostrazione del funzionamento del Dae.