Un nuovo mezzo per anziani e disabili donato alla Pubblica Assistenza

Grazie alle molte aziende del territorio e all’associazione Pmg, che ha promosso la raccolta fondi, venerdì 24 maggio alle ore 16.30 presso la sede della Pubblica Assistenza Città di Lugo si terrà la cerimonia inaugurativa di un nuovo mezzo attrezzato per il trasporto di anziani e disabili. Il mezzo utilizzato sarà un Ford Custom, con caratteristiche tecniche che lo renderanno idoneo a trasportare 4 passeggeri oltre all’autista (passo lungo e tetto alto), completamente attrezzato per questa tipologia di trasporti, con elevatore idraulico omologato a norma di legge per il trasporto di sedia a rotelle e verrà ceduto in comodato d’uso gratuito per quattro anni incluso bollo, assicurazione e manutenzione alla Pubblica Assistenza Città di Lugo.

Questa modalità sempre più diffusa permette di fornire un supporto moderno di comunicazione per dare un contributo significativo alle associazioni di volontariato che operano nel settore sociale, consentendo loro di poter disporre di un mezzo nuovo per svolgere la loro attività sociale con costi di esercizio veramente bassi: infatti l’unico costo a carico dell’associazione rimane il carburante. Nel contempo le aziende che hanno contribuito a questo progetto hanno modo di esprimere la loro sensibilità e la loro solidarietà verso coloro che sono in difficoltà. L’inaugurazione di questo automezzo avverrà alla presenza delle autorità locali e dei rappresentanti delle ditte che hanno reso possibile questo servizio. Al termine della cerimonia verrà servito un aperitivo a tutti i partecipanti.