Un nuovo parcheggio scambiatore 'green' tra mare e città

Il consiglio comunale di Cervia ha approvato l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per acquisire un'area strategica su via Giuseppe Di Vittorio, in corrispondenza della nuova strada che conduce alla Coop e che a breve verrà collegata alla rotonda dell'istituto alberghiero.

L'amministrazione sta procedendo con vari strumenti normativi all'acquisizione di aree da adibire a parcheggi scambiatori o altre necessità pubbliche negli ingressi principali delle città: nuovo sottopasso a Pinarella, Viale Di Vittorio, via Jelena Gora, via Martiri Fantini, viale Matteotti e viale Milazzo. L'amministrazione ritiene infatti importante avere questi parcheggi scambiatori in modo da poter realizzare un graduale allontanamento delle auto dal mare, in favore di bici e pedoni, oltre che permettere la riqualificazione delle cartoline cittadine, togliendo caos, lamiere e smog dalle aree più pregiate della città. Inoltre questi parcheggi consentiranno di assorbire i picchi di auto nei weekend alleviando le già presenti criticità riguardo la sosta. Il parcheggio in via Di Vittorio risulterà strategico in futuro, sia per Cervia che per Milano-Marittima, in particolare con l'apertura nel 2019 della strada di collegamento tra via Di Vittorio e rotonda alberghiero e la rotatoria tra la stessa via di Vittorio e viale Milano, come stabilito dalla proposta della nuova viabilità "Cervia in Movimento". Sarà comunque un parcheggio green con materiale naturale, barriere di verde e in futuro l'amministrazione punta ad ampliare anche la pineta in direzione nord. Durante il Consiglio comunale la giunta ha ribadito che non intende "asfaltare" o riaprire al traffico veicolare via Stazzone.