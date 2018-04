Un nuovo scuolabus idoneo al trasporto di bambini disabili

È stato inaugurato martedì 24 aprile il nuovo scuolabus per gli studenti delle scuole di Massa Lombarda. Il nuovo mezzo sarà destinato al servizio di trasporto scolastico invernale ed estivo e alle uscite didattiche per gli alunni delle scuole dell'Infanzia, primaria e secondaria di I grado del Comune di Massa Lombarda. La scelta delle caratteristiche tecniche dello scuolabus è mirata a garantire innanzitutto la sicurezza e il comfort degli utenti. Il nuovo scuolabus è dotato di 32 sedili individuali per alunni di tipo antivandalo in materiale plastico, con telaio inferiore in acciaio, tutti dotati di cinture di sicurezza addominali, un sedile idoneo per accompagnatore adulto, con cinture di sicurezza, e un sedile guida molleggiato, anch’esso con cintura di sicurezza. Il nuovo mezzo sarà dotato inoltre di isolamento termico e acustico e di pedana elettroidraulica per trasporto disabili e relativi ancoraggi bloccanti a pavimento per aggancio carrozzina.

“È un’ulteriore attenzione rivolta alle scuole del nostro territorio - hanno dichiarato il sindaco Daniele Bassi e la vice sindaca con delega alle Politiche educative Carolina Ghiselli - Attento e scrupoloso il lavoro della struttura tecnica, coordinata dal dottor Massimiliano Morelli che ha curato il bando per l’acquisto del nuovo mezzo. Nulla è stato trascurato e tutte le richieste in materia di sicurezza e affidabilità sono state minuziosamente analizzate e valutate. Abbiamo voluto il massimo della sicurezza e della funzionalità per i nostri studenti”, ha concluso il sindaco, che insieme al parroco don Pietro Marchetti, agli studenti e agli insegnanti del plesso Quadri hanno effettuato il tradizionale taglio del nastro.