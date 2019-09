Un nuovo spazio tecnologico con realtà virtuale nella scuola

Lunedì 16 settembre, primo giorno di scuola, alle 10:00 sarà inaugurato il Laboratorio di apprendimento innovativo dell'Istituto Comprensivo Cervia 2, collocato nei locali della Scuola Primaria "Alberto Manzi" di Tagliata di Cervia, in presenza delle Autorità, delle Istituzioni e dei genitori. L’Istituto Comprensivo Cervia2 è risultato tra i vincitori dell’Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale pubblicato il 27 novembre 2018, aggiudicandosi 20.000 euro.

Il laboratorio nasce dal bisogno di creare uno “spazio di apprendimento” innovativo, fisico e virtuale, che grazie all’innovazione tecnologica faciliti l’apprendimento e che permetta attraverso attività interattive nuove, di coinvolgere ulteriormente gli studenti, sia come individui, sia come collettività. Il nuovo spazio di apprendimento permette un’interazione totale tra tutti i partecipanti e la possibilità di creare nuove forme di collaborazione e studio. Nel mese di ottobre partirà una formazione per tutto il corpo docente, per permettere a tutte le classi e sezioni del nostro Istituto Comprensivo di usufruire delle rinnovate strutture informatiche per effettuare laboratori, lezioni interattive con strumentazione di robotica educativa, realtà aumentata e virtuale.

Gli ambienti innovativi della Scuola Primaria “Alberto Manzi” di Tagliata potranno, inoltre, essere sfruttati anche dalle associazioni culturali locali (come ad esempio l’Ass. Culturale Menocchio, cofinanziatrice del progetto) per favorire lo sviluppo della cultura e dell’integrazione nel territorio cervese e dall’Associazione scolastica “Nonèmaitroppotardi”, partner del Progetto.