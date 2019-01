Un nuovo veicolo per accompagnare le persone con difficoltà motorie

Sabato 19 gennaio alle 11.00, in piazza Farini 1 a Russi, la società Progetto Mobilità Garantita Italia Spa consegnerà al Sindaco Sergio Retini e all’Assessore alle Politiche Socio-Sanitarie Laura Errani le chiavi di un nuovo veicolo Ford Custom appositamente attrezzato per il trasporto di persone con difficoltà motorie. Il mezzo sarà di fondamentale importanza, in quanto verrà utilizzato a favore della cittadinanza per servizi di accompagnamento rivolto a persone con difficoltà motorie, anziani e ragazzi frequentanti il Centro Ricreativo Paradiso. Oltre alla consegna delle chiavi, durante la cerimonia verrà consegnato un attestato di ringraziamento da parte dell’Amministrazione Comunale agli sponsor che, con il proprio contributo, hanno reso possibile il finanziamento del progetto.