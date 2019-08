Un nuovo veicolo per i servizi di accompagnamento

La Giunta Comunale ha approvato il nuovo regolamento per l’utilizzo del mezzo Ford Custom Transit concesso in comodato d’uso dalla società Progetto Mobilità Garantita Italia Spa al Comune di Russi. Il mezzo potrà essere utilizzato da associazioni, volontari civici iscritti all’Albo comunale o privati cittadini che svolgono, nel territorio comunale, attività sociali, sportive, culturali, di volontariato a favore dei cittadini del Comune di Russi. L’utilizzo del mezzo rientra in un progetto di mobilità garantita con finalità sociali, avente lo scopo di sensibilizzare la comunità nei confronti delle persone più svantaggiate con attività di aiuto reciproco e di offrire un supporto ai servizi socio assistenziali territoriali.