Un open day delle comunità per combattere le dipendenze da droga, web e gioco d'azzardo

Le comunità terapeutiche delle provincie di Ravenna, Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini aprono le porte. Sabato 20 ottobre dalle 9 si terrà il primo open day delle delle Comunità Terapeutiche contro le dipendenze; il 27 ottobre si replica.

Le comunità terapeutiche sono un modello tipicamente italiano per la lotta contro la piaga sociale della dipendenza, non solo da sostanze, ma anche da gioco d'azzardo e da web. Chi intende partecipare per un saluto, un caffè, un semplice momento di familiarità, nel ravennate può recarsi presso le comunità terapeutiche di Durazzano, Via Chiesa n. 3 (apre il 20 ottobre) e Faenza, Via Podestà 12/A (apre il 20 ottobre).