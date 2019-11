'Un pane per tutti', 75 scatole di viveri consegnate alla Caritas

In occasione della terza giornata dei Poveri celebrata domenica 17 novembre, evento posto con lo scopo di fare il punto sulla “povertà” anche del nostro territorio, l'Associazione di Volontariato “Il Terzo Mondo Onlus”, nell'ambito del progetto alimentare "Un pane per tutti" a cura della medesima, ha attraverso le volontarie attive Maelle Gladis Nambou, responsabile dell'area Solidarietà e la Signora Stephanie Tchameni, ha consegnato a Daniela Biondi referente del centro di ascolto della Caritas Diocesana di Ravenna - Cervia 50 scatole di viveri (pane bauletto, americano e piadina) di lunga conservazione e pronto al consumo. Inoltre, altre 25 scatole sono anch’esse state consegnate sabato pomeriggio alla Caritas della chiesa del borgo San Biagio; altrettante ne verranno consegnate direttamente alle famiglie che sono registrate nel nostro punto di ascolto situato in via Grado 30.

"L'intento di quest'umile donazione - dichiara il presidente della Onlus Charles Tchameni Tchienga - rimane senza dubbio quello di sostenere la lotta contro la povertà, che secondo i dati presentati dal Report della Caritas Diocesana conferma quanto a Ravenna la soglia della povertà sia sempre più in aumento, laddove si nota particolarmente la netta crescita della percentuale delle famiglie italiane rispetto a quella straniera; questo è un dato che dovrebbe farci riflettere tutti, poiché la povertà non è una vergogna e non ha assolutamente né provenienza né appartenenza. Di fronte a tante realtà ed emergenze sociali, Ravenna non si è mai svoltata dall'altra parte anche su questo versante, ed ha sempre saputo reagire con efficienza ed efficacia negli interessi di tutti i suoi concittadini e residenti".