"Un pane per tutti", la onlus dona cibo per le famiglie accolte dalla Caritas

Nell'ambito del progetto "Un pane per tutti" e in occasione delle festività di Pasqua, giovedì mattina il Presidente dell'associazione "Il Terzo Mondo Onlus" Charles Tchameni Tchienga ha consegnato a Daniela Biondi responsabile del centro operativo della Caritas diocesana di Ravenna e Cervia 35 scatole di viveri - pane bauletto di a lunga conservazione e pronto consumo - e 21 presso la Caritas della Chiesa del Borgo San Biagio.

"È un piccolo gesto che riusciamo a fare grazie ai nostri benefattori, per provare a sostenere la Caritas ravennate nel far fronte alle esigenze delle famiglie sia italiane che straniere economicamente in difficoltà, purtroppo anche nel nostro territorio fenomeno in continua crescita - spiega il presidente - Altre scatole di viveri verranno distribuite direttamente alle famiglie in stato di indigenza che sono già in contatto con noi frequentando il nostro centro di ascolto".