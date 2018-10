"Un pane per tutti", un aiuto alla Caritas per le famiglie indigenti

Nell'ambito del progetto "Un pane per tutti" e in ricorrenza alla Giornata Mondiale dell'Alimentazione "Fao" celebrata ogni 16 ottobre, martedì mattina nel centro operativo della Caritas il Presidente dell'associazione Il Terzo Mondo Onlus Charles Tchameni Tchienga ha consegnato a Silvia Masotti, della Caritas diocesana di Ravenna - Cervia, 30 scatole di pane bauletto di lunga conservazione e pronto al consumo. È un piccolo gesto che grazie ai benefattori viene fatto per provare sostenere la Caritas nella sua missione, che consiste nel fare fronte alle esigenze delle famiglie economicamente più deboli. "Purtroppo, anche nel nostro territorio - spiega il presidente - la povertà è un fenomeno in crescita".