Un piano di Protezione Civile per i capanni da pesca

Per lunedì 4 novembre, alle 20.30 al Palazzo dei congressi di largo Firenze, l’amministrazione comunale ha organizzato un incontro aperto a tutti i capannisti, nel corso del quale saranno loro illustrate le procedure operative relative all’attuazione del Piano di allertamento dei capanni da pesca. In rappresentanza del Comune interverranno l’assessore alla Protezione civile Gianandrea Baroncini e il dirigente del servizio Tutela ambiente e territorio Gianni Gregorio.

Il Piano di allertamento dei capanni da pesca contiene le azioni che devono essere messe in campo in caso di allerte relative alla criticità idraulica nel territorio di Ravenna, nello specifico per quanto riguarda i seguenti corsi d’acqua: fiume Reno, canale Destra Reno, fiume Lamone, fiumi Uniti, torrente Bevano e fiume Savio. I soggetti chiamati ad agire secondo le prescrizioni contenute nel piano sono: il Comune, le associazioni/cooperative rappresentative dei singoli corsi d’acqua, il centro servizi nominato dalle associazioni (Colas Vigilanza) e i singoli capannisti.

Durante l’incontro informativo di lunedì saranno illustrati il piano e tutti i comportamenti da adottare a seconda dei diversi livelli di criticità predetti dalle allerte meteo diramate dall’Agenzia regionale di protezione civile: gialla, arancione, rossa. Saranno anche illustrati i contenuti di un volantino che sintetizza i comportamenti da adottare a seguito della diramazione delle allerte di protezione civile e riporta i recapiti telefonici di emergenza. Copie di tale volantino saranno distribuite alle associazioni/cooperative rappresentative dei singoli corsi d’acqua.