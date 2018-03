Un 'Pranzo della legalità' in memoria delle vittime delle mafie

Il Comune di Castel Bolognese aderisce alla “Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie" del 21 marzo 2018 promossa da "Libera". Come da programma giovedì 22 marzo - giornata in sui sarà presente il maggior numero di bambini castellani per la consumazione del pranzo - saranno serviti nelle mense delle strutture educative e scolastiche castellane (asilo nido, scuola materna e primaria) prodotti alimentari della Cooperativa Libera Terra coltivati su terreni confiscati alla mafia. Per l'occasione, la giunta comunale parteciperà al pranzo fornito alle scolaresche.