Un pranzo di beneficenza per raccogliere fondi per il centro anziani

Domenica 7 ottobre alle 12.30 il Centro multiservizi per anziani “Zalambani” di Sant’Alberto apre le porte per “Pranzate con noi”, il pranzo di beneficenza organizzato in collaborazione con l’organismo di rappresentanza dei familiari degli ospiti. Scopo dell’iniziativa, che si svolge in occasione della Festa nazionale dei Nonni, è quello di raccogliere fondi per l’acquisto di attrezzature e ausili per la struttura e gli ospiti che vi soggiornano.

Durante il pranzo si potrà godere dell’intrattenimento musicale del gruppo “Marina sempre allegri”. Il menu del giorno prevede: cappelletti della nonna al ragù, grigliata mista, patate al forno e pomodori gratinati, dolci casalinghi, bevande e pane. La Casa residenza anziani e Centro diurno don Giovanni Zalambani è gestita dalla società operaia di mutuo soccorso omonima e dal Consorzio Solco, insieme alle associate Asscor e Corif. La struttura offre 57 posti in Casa residenza per anziani non autosufficienti, 13 posti nel Centro diurno per anziani parzialmente non autosufficienti, 1 nucleo Casa famiglia per 2 persone e 6 appartamenti tutelati. Per info sulla cena e prenotazioni (entro il 29 settembre) chiamare allo 0544528111 o 3888483985.