Un pranzo per sostenere i progetti dell'Anpi dedicati alle scuole

Sono aperte fino al 30 gennaio le prenotazioni per partecipare al pranzo organizzato dall’Anpi di Lugo per sostenere i progetti con le scuole del lughese e rivolti a mantenere viva la memoria dei luoghi della Resistenza del territorio. “I progetti che finanzieremo con i fondi raccolti nascono per coinvolgere e rendere partecipi le nuove generazioni dei fatti accaduti, dei luoghi e dei partigiani che spesso hanno pagato con la propria vita per un ideale di libertà e giustizia sociale - ha sottolineato Ebe Valmori, presidente di Anpi Lugo -, i cui nomi poco si leggono nei libri di scuola; il nostro scopo è quello di calare e valorizzare gli ideali della Resistenza nella vita di oggi”.

Il pranzo si terrà domenica 3 febbraio alle 12.30 nella Sala News Petrols di Lavezzola (via Resistenza). Il menù, a 20 euro, include aperitivo, cappelletti al ragù, misto di carne ai ferri con patate al forno, zuppa inglese, acqua, vino, limoncello/amaro. Per prenotare è possibile contattare uno dei seguenti numeri: 054572786 (Claudio Zambrini), 3387488608 (Ebe Valmori), 3487007023 (Patrizia Vignoli).