Un premio per le tesi di laurea sulla filiera agroalimentare innovativa

Il Comune di Conselice, in collaborazione con Romagna Tech ScpA, promuove il premio per tesi di laurea “Nuovi progetti di filiera agroalimentare per Conselice” destinato alle tre migliori tesi di laurea discusse nel corso dell’anno accademico 2018-19 e rivolto agli studenti dell'Università degli studi di Bologna. Il premio è destinato alle tesi di laurea che avranno per oggetto della trattazione la promozione del dialogo tra le imprese agricole e le imprese agroindustriali e cooperative del territorio di Conselice, per incentivare contratti di fornitura di produzioni locali attraverso accordi di filiera.

La prima tesi classificata riceverà un contributo di 2.750 euro, 1.500 euro la seconda e 500 euro per la terza classificata. Tale premio scaturisce da un lungo percorso nato per valorizzare, innovare, qualificare l’economia locale e di accrescere l’identità conselicese, avviato dal Comune di Conselice in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Nell’ambito dello sviluppo del progetto sono stati organizzati diversi incontri tematici, tra i quali: due eventi in collaborazione con la Pro Loco di Conselice e le imprese locali nel 2017 (“L’agroalimentare di domani” con la mostra dei prodotti delle imprese del territorio e la cena “Conselice a Km0”) e nel 2018 la serata/evento “L’innovazione nelle imprese a Conselice - uno sguardo sulle imprese e l’innovazione dalla meccanica ai servizi”. Il ricavato delle due serate è stato destinato dall’Amministrazione comunale al finanziamento del premio.

La volontà dell’Amministrazione si inserisce nel Patto strategico per lo sviluppo economico e sociale della Bassa Romagna, sottoscritto nel 2018 da parte di 33 soggetti tra cui, oltre ai sindaci, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali, gli istituti scolastici e gli ordini professionali del territorio; il patto prevede proprio “la promozione del dialogo tra le imprese agroindustriali e le imprese agricole e cooperative del territorio per incentivare la sottoscrizione di contratti di fornitura di produzioni locali attraverso veri e propri accordi di filiera”.

“Un premio a giovani laureandi che indagano il nostro territorio e la nostra economia per guardare a una prospettiva di futuro è un impegno portato avanti in questi anni - ha dichiarato Paola Pula, sindaco di Conselice -, per valorizzare la nostra agricoltura e le industrie alimentari presenti, ricercando opportunità economiche e relazioni a vantaggio del territorio e delle sue attività primarie”. L’iniziativa si avvale del patrocinio della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Ravenna, dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, del Dipartimento di Scienze e Tecnologie agro- Alimentari dell’Università di Bologna e della Camera di commercio di Ravenna. Il bando integrale è disponibile sul sito del Comune di Conselice.