Un ravennate e il suo cagnolino al Campionato mondiale di agility dog

Due ravennati verranno convocati al campionato del mondo di agility dog che si svolgerà a Turku, in Finlandia. I due protagonisti sono Dennis De Paola (fisioterapista che lavora a Ravenna33) insieme al suo cane Kaya Loca, Parson Russell Terrier di tre anni. La manifestazione mondiale si svolgerà in settembre, mentre gli Europei che si svolgeranno ad Arnhem, in Olanda, prenderanno il via il 25 di luglio.

