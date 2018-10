Un "Risciò solidale" per disabili e anziani per vivere la città in modo eco-sostenibile

Nella seduta di martedì il consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno dal titolo “Introdurre a Ravenna il risciò solidale” presentato e illustrato dal consigliere Alvaro Ancisi, capogruppo di “Lista per Ravenna”. Il documento è stato in corso di seduta sottoscritto da Veronica Verlicchi (La Pigna), Mariella Mantovani (Art. 1 Mdp), Fiorenza Campidelli (PD), Daniele Perini (Ama Ravenna), Andrea Vasi (Pri), Samantha Tardi (Cambierà), Emanuele Panizza (gruppo Misto), Marco Maiolini (gruppo Misto), Samantha Gardin (Lega Nord), Massimo Manzoli (Ravenna in Comune).