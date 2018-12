"Un sorriso a 4 zampe in corsia": i cani della pet therapy dai bimbi ricoverati in Pediatria

“Un sorriso in corsia… a quattro zampe”: è così che si chiama il progetto di pet therapy promosso dall’associazione Il sorriso di Giada Onlus di Ravenna, che sabato 15 dicembre alle 15,30 festeggerà un anno di assidua e calorosa attività. Un progetto nato come un sogno con il desiderio di donare un sorriso e un po’ di leggerezza a tutti i bambini ricoverati in reparto pediatria e alle loro famiglie che li assistono.

L’associazione Il sorriso di Giada Onlus, nata nel 2016, ha realizzato nel corso di questi anni progetti volti al supporto di bambini disabili e non. Sabato 15 dicembre verrà inaugurato questo progetto con una festa nel reparto di pediatria dell’ospedale Santa Maria delle Croci. Saranno presenti anche Krisis e Sophia, rispettivamente un Levriero e un Rottweiler, che da un anno entrano nel reparto una volta alla settimana per portare un po’ di conforto ai bambini e ai ragazzi ricoverati. Il coadiutore del cane è l’esperto volontario Mauro Franceschelli. Sarà presente la piccola Giada e tanti amici dell’associazione ad allietare questo momento di condivisione e di festa.