Un thriller nel cassetto: nuovo concorso letterario per aspiranti scrittori 'horror'

GialloLuna NeroNotte sigla un’altra collaborazione editoriale, dopo quella con Il Giallo Mondadori per il concorso riservato ai racconti inediti. Nuovo partner per un concorso riservato ai romanzi inediti di argomento giallo, noir, thriller e poliziesco, rigorosamente ambientati in Italia, sarà Clown Bianco Edizioni, una giovane realtà editoriale fondata a Ravenna nel 2016.

Il premio è aperto alla partecipazione di cittadini italiani ed europei (le opere devono comunque essere in lingua italiana). Gli elaborati non dovranno superare le 200 cartelle (foglio formato A4 di 35 righe per 60 battute a riga, per un massimo di circa 2.000 battute a pagina). Per ogni elaborato presentato i partecipanti dovranno versare una tassa di iscrizione. Gli elaborati andranno inviati entro e non oltre il 31 agosto 2018 (nel formato di file .rtf, .doc o .docx) via posta elettronica all'indirizzo gialloluna@racine.ra.it. Le opere verranno vagliate da un gruppo di esperti che selezionerà quelle da sottoporre alla Giuria. Il vincitore verrà premiato ufficialmente nel corso dell’edizione 2018 del Festival GialloLuna NeroNotte di Ravenna (ottobre-novembre). Il romanzo vincitore verrà edito sia in formato cartaceo sia in formato digitale (ebook) da Clown Bianco Edizioni. La pubblicazione avverrà con regolare contratto di edizione entro un anno dalla proclamazione.