Un "tontu" portafortuna per aiutare le vittime del terremoto

Il gruppo di donne che per le festività 2016-17 aveva ideato un’iniziativa per il sostegno al comune terremotato di Montegallo, quest'anno l’ha riproposta a favore di Linea Rosa Ravenna. L’iniziativa riguarda un oggetto di ceramica, il “tontu”, ideato e realizzato da loro in laboratorio e la sua storia scritta in un biglietto che lo accompagna. "Mi chiamo 00 Tont, sono un agente speciale di Babbo Natale. La mia base era a Roveniem in Finlandia. Un giorno sono scivolato e rotola, rotola, rotola sono caduto in un fiume, galleggia galleggia galleggia sono arrivato al mare. Mi sono spiaggiato davanti a un bagno a Cervia. Gli amici del viale Roma mi hanno affettuosamente soccorso, ora vivo con loro e sono felice. Continuo ad aiutare Babbo Natale a realizzare i sogni, se vuoi vengo a casa con te, ti porterò fortuna e con il tuo contributo aiuterai persone in difficoltà".

"Un gruppo straordinario che durante le feste natalizie ha lavorato volontariamente per sostenere un progetto di solidarietà - commenta l'assessore Gianni Grandu - Un ringraziamento sentito e sincero per il gesto di profonda generosità a favore e a sostegno delle donne maltrattate. La nostra città ancora una volta ha dimostrato di avere un grande cuore e sensibilità nei confronti delle fragilità e dei bisogni di chi è in situazioni particolarmente difficili".

Dunque anche quest’anno il "tontu" in ceramica è stato realizzato dalla volontarie Elisa Grillini, Milena Burioli, Cinzia Montanari, Marzia Barducci, Carla Sedioli, Maria Serra e anche da Loris Andreoli sotto la guida dell'esperta ceramista Elisa Grillini, che con la sua scuola di ceramica ha sostenuto i costi per la produzione degli oggetti. I “tontu” sono stati venduti nella casina in legno, messa a disposizione gratuitamente dal Consorzio Cervia centro durante le festività natalizie, grazie alla presenza delle tante volontarie e ha fruttato 550 euro che saranno consegnati a Linea Rosa Ravenna, che a Cervia gestisce una casa di accoglienza e svolge la sua attività insieme allo Sportello Donna.