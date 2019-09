Un totem per segnare il punto di ritrovo delle passeggiate di 'Ravenna Cammina'

Mercoledì sera alla presenza dell’assessore alla Mobilità Roberto Fagnani è stato inaugurato in via Sighinolfi, vicino al parcheggio, nei pressi della Chiesa di San Paolo, il totem che segnala il punto di partenza delle camminate organizzate dall’associazione sportiva dilettantistica Csi Ravenna Cammina Asd per l’anno sportivo 2019-2020.

“Abbiamo aderito volentieri – ha detto l’assessore Fagnani – alla richiesta di installazione del totem perché crediamo fermamente nella pratica sportiva e siamo lieti di incoraggiare ogni iniziativa che favorisce stili di vita sani consentendo anche momenti importanti di aggregazione sociale”.

L’associazione, presieduta da Ivo Angelini, compie quest’anno 5 anni dalla sua fondazione e 7 anni dall’ organizzazione della sua prima camminata avvenuta il 12 aprile 2012 per commemorare i 500 anni della battaglia di Ravenna. Viene sempre organizzata una camminata alla settimana, in genere di mercoledì; negli ultimi due anni è stata aggiunta una camminata anche al lunedì che si snoda attraverso l’anello del Bosco Baronio. Il numero dei camminatori negli ultimi due anni si è stabilizzato sulle 100 unità a camminata. La camminata con più persone è stata quella del settembre 2015 quando hanno partecipato ben 604 persone.