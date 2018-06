Un treno per l'estate: più fermate e più Frecce per potenziare il turismo balneare

La Riviera Romagnola si conferma protagonista dell’estate di Trenitalia, al via il 10 giugno con il cambio della programmazione oraria e il lancio di promozioni per famiglie, giovani, anziani e viaggi pet friendly. Fino a 100 al giorno i treni regionali che garantiranno i collegamenti con tutte le principali località balneari dell’Emilia Romagna. Un servizio capillare che, nei fine settimana, porta a 78 le fermate a Rimini, a 54 quelle a Riccione e quelle a Cattolica, mentre saranno 41 le fermate a Cervia e altrettante quelle a Cesenatico. Novità anche per le Frecce. Un nuovo collegamento Frecciarossa tra Milano e Ancona, il sabato e la domenica fino al 16 settembre, porta a 30 le fermate delle Frecce da e per Rimini, mentre a Riccione, tutti i venerdì, sabato e domenica fino al 16 settembre, fermeranno altri 2 Frecciarossa in servizio tra Bari e Milano. Confermate le due corse Frecciabianca fra Roma Termini e Ravenna, che fino al 16 settembre fermano anche a Riccione e la fermata a Cattolica, sempre fino al 16 settembre, di una coppia di Frecciabianca Milano – Taranto.

Confermata anche per l’estate 2018 l’offerta Al mare in treno. Chi soggiornerà almeno una settimana in un albergo della costa romagnola si vedrà rimborsare dall’albergatore il viaggio in treno di andata. Rimborso anche del viaggio di ritorno per soggiorni di due settimane. Tante poi le promozioni estive di Trenitalia per chi viaggia con Frecce e Intercity: sconti del 30%, con l’offerta “Insieme”, per gruppi fino a 5 persone; altri sconti dal 30 al 50% per giovani under 30 e senior over 60 con l’offerta “Young” e “Senior”; gratuità completa per minori di 15 anni accompagnati grazie a “Bimbi gratis”; un particolare servizio di accompagnamento, finora disponibile soltanto per i ragazzi, esteso a tutti, incluse persone anziane che possono così muoversi da sole; e la possibilità di portare il proprio cane in vacanza con sé ad agosto viaggiando al prezzo simbolico di 5 euro. Numerose le partnership che Trenitalia ha siglato a vantaggio dei propri clienti, che otterranno speciali sconti e agevolazioni per tutta l’estate anche partecipando a Festival, rassegne estive, spettacoli musicali e teatrali, oppure visitando musei e centri espositivi.