Un "ufficio mobile" per rilevare incidenti: da inizio anno sono stati 700, 8 i mortali

Un nuovo "ufficio mobile" destinato al servizio di rilevamento degli incidenti stradali è da qualche giorno a disposizione della Polizia municipale di Ravenna. Un vero e proprio ufficio viaggiante, dotato di scrivania e di tutti gli strumenti necessari all’accertamento dei sinistri, dalla segnaletica stradale da posizionare sulla carreggiata all’etilometro.

"La polizia locale si confronta, purtroppo, quotidianamente con la realtà degli incidenti stradali - spiega il comandante Andrea Giacomini - per cui gli agenti necessitavano di un nuovo mezzo che consentisse di intervenire, in sicurezza, in modo celere ed efficiente". Gli incidenti rilevati dall'inizio dell'anno sono circa 700 di cui il 72% con lesioni, il 27% circa con soli danni a cose e l'1% (8) con esito mortale. Nel corso del 2017 l'Ufficio infortunistica, che espleta l’attività su tre turni di lavoro nei giorni feriali, dalle 7 all’1 di notte e la domenica e i festivi infrasettimanali su quattro turni che coprono le 24 ore, ha rilevato in totale 873 sinistri stradali.