Un velivolo di ultima generazione per rilanciare l'Aeroclub Francesco Baracca

Sabato è finalmente giunto all’aeroporto di Villa San Martino il nuovissimo aeroplano Tecnam P2008 dell'Aero Club "Francesco Baracca" di Lugo. "E’ un grande sforzo quello che tutto il club ed il nuovo consiglio direttivo sta facendo - dichiara il neo presidente Oriano Callegati- Dopo aver completamente rinnovato i locali del circolo, oggi si aggiungono a quest'opera di risanamento altri due tasselli importantissimi: il rifacimento completo della pista di aeromodellismo, che da anni ospita importantissime gare internazionali e l’acquisto di questo modernissimo aeroplano".

Il 2018 appena giunto consentirà al sodalizio lughese che porta le insegne dell'Asso degli assi Francesco Baracca di formare giovani e appassionati. La nuova dirigenza del club, in carica da poco più di tre mesi, si è dimostrata fin da subito molto attiva: ha iniziato dai primi giorni una stretta collaborazione con il Comune e gli enti locali che porterà il prossimo 19 giugno a Lugo e il 23 e 24 giugno, sul litorale ravennate​,​ con la manifestazione Valore Tricolore, la prestigiosa Pattuglia Acrobatica Nazionale, oltre a un folto schieramento di mezzi aerei, terrestri e marini in rappresentanza di tutte le nostre forze armate. Il vicepresidente dell'AeCLugo, Colonnello Marco Buscaroli, non nasconde il suo ottimismo: "L’arrivo di questo nuovo aeroplano, che sarà dedicato prevalentemente alla formazione di nuovi piloti, segna un punto di svolta molto importante per tutti noi".