"Un voto, 200mila aiuti concreti": premiata anche una Onlus di Ravenna

Oltre 80mila voti in 53 giorni, 190 Organizzazioni Non Profit premiate, una media giornaliera di oltre 1500 voti e quasi 130.000 euro di donazioni aggiuntive, raccolte da circa 5.000 sostenitori votanti. Sono questi i numeri della campagna di solidarietà e sensibilizzazione “Un voto, 200.000 aiuti concreti” organizzata da UniCredit in collaborazione con “Buone Notizie - L'impresa del bene” alla quale hanno preso parte 1435 Organizzazioni Non Profit. Grazie a questa iniziativa, sono state premiate anche quest’anno associazioni e volontari impegnati nel Non Profit, mettendo a disposizione 200mila euro del fondo Carta Etica, il fondo destinato a iniziative di solidarietà sul territorio.

Ventuno le onlus dell’Emilia Romagna premiate per un totale di oltre 25mila euro. Tra queste anche una associazione dell’area di Ravenna si è aggiudicata una donazione: Gli Amici di Enzo Odv, nata a Ravenna nel 1998 per iniziativa di alcune famiglie che hanno il desiderio di costruire un luogo educativo in cui i ragazzi possano avere, all'interno di un rapporto e dentro le circostanze, un'ipotesi positiva nell'affrontare la realtà.