Un weekend nella "gemella tedesca" per la festa del paese

Il Comitato di Gemellaggio di Cotignola organizza un viaggio nella città gemella di Hüttlingen, in Germania, dal 21 al 23 giugno, in occasione della festa paesana del Muffigeltage. Questo il programma della gita: venerdì 21 giugno partenza in pullman dalla piazza Vittorio Emanuele II di Cotignola, con sosta per il pranzo lungo il percorso (panini al salame offerti dal Comitato di gemellaggio); arrivo nel pomeriggio e sistemazione a Neuler nell'hotel Landgasthof Bieg o nell'abitazione assegnata a Hüttlingen; incontro con la delegazione di gemellaggio di Hüttlingen, cena all’interno del Muffigeltage e pernottamento. Sabato 22 prima colazione in hotel o in famiglia e mattinata dedicata alla visita guidata della città di Ulm; pranzo libero e pomeriggio a disposizione in città, cena all’interno del Muffigeltage e pernottamento. Domenica 23 prima colazione in hotel o in famiglia. Mattinata dedicata ad attività con la delegazione, pranzo a Hüttlingen al Muffigeltage. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata.

La quota di partecipazione con pernottamento in casa è di 140 euro (minimo 25 partecipanti), mentre è di 210 euro con pernottamento in hotel a tre stelle (minimo 25 partecipanti); il supplemento per la camera singola è di 30 euro salvo disponibilità. La quota comprende viaggio in pullman, assicurazione medica, sistemazione in famiglia/in hotel in camere doppie con servizi a pensione completa (escluso il pranzo del sabato), servizio guida di mezza giornata a Ulm e quota associativa al Comitato di gemellaggio di Cotignola. Per ulteriori informazioni chiamare il numero 3385916449 (Elisa) dalle 20 in poi. Per le iscrizioni, contattare l’Urp del Comune di Cotignola (dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13, il giovedì dalle 15 alle 17, telefono 0545908871, email urp@comune.cotignola.ra.it ); iscrizioni e pagamento entro il primo giugno.