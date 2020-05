Una 24 ore di "pittura non stop dantesca" per raccogliere fondi per la Croce Rossa

Vi ricordate di Leonardo Frigo? A gennaio vi abbiamo parlato dell'artista che, in vista delle celebrazioni di Dante 2021, ha iniziato a dipingere l'"Inferno" della Divina Commedia su 33 violini. Ora Leonardo ha deciso di "sfruttare" il suo spirito artistico per un'iniziativa benefica: sabato 16 maggio, dalle 10, l'artista dipingerà in diretta Facebook-Instagram-Gofoundme per 24 ore una tela dedicata a Dante Alighieri nel suo studio di Londra per raccogliere fondi a favore della Croce Rossa Italiana. "La speranza è quella di riuscire a creare una raccolta fondi efficiente!", spiega il giovane.

