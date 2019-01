Una Befana non solo di consumismo: i bambini possono consegnare i loro vecchi giocattoli

Anche quest’anno torna il tradizionale appuntamento di “Giocattoli in MoVimento”, organizzato dal meet-up del Movimento 5 Stelle "A riveder le stelle" di Ravenna, in programma nelle città di tutta Italia: il 6 gennaio, nel giorno dell’Epifania, i bimbi potranno recarsi in via Cavour, angolo via Barbiani a Ravenna, dalle ore 16.00 alle 19.00 e consegnare i propri giocattoli o libri che non utilizzano più. Riceveranno in dono, ogni due giocattoli usati consegnati, un nuovo giocattolo a loro scelta.

L’iniziativa vuole sensibilizzare bimbi e genitori sulle tematiche del riuso, del minor consumo di risorse e del rispetto dell’ambiente. Se le Festività natalizie sembrano diventate solo l’ennesimo incentivo ai consumi sfrenati e allo spreco, perdendo qualsiasi valore o connotazione di sacralità, questa piccola occasione vorrebbe invece diventare un momento di riflessione e di attenzione verso il futuro di coloro che ci seguiranno. I giocattoli che resteranno verranno consegnati ad associazioni di volontariato, perché “nessuno deve restare indietro”, nemmeno i bimbi e le famiglie meno fortunate. Il 6 gennaio la “Befana del Riuso” vi aspetta in centro a Ravenna.