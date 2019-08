Una 'bellissima' bagnacavallese alle semifinali di 'Miss Mondo Italia'

Tornano le selezioni nazionali di Miss Mondo Italia con un appuntamento che si svolgerà mercoledì 7 agosto in Piazza Ganganelli a Santarcangelo di Romagna, tradizionale rendez-vous voluto dall'associazione Noi della Rocca. In palio ci saranno le fasce di “Miss Mondo Santarcangelo Vitality’s, “Miss Mondo Gil Cagne”, “La Miss del Web Agricola” e “Miss Mondo Gruppo Caroli Hotel” e l’ambito titolo di semifinalista nazionale, valido per accedere alle fase finali di Gallipoli nel mese di maggio 2020.

Alle 21.00 inizierà lo spettacolo di bellezza e talento. Una giuria sceglierà prima il gruppo che si giocherà la fascia di “Miss Mondo Santarcangelo Vitality’s” e le altre tre fasce di selezione in palio; successivamente, fra tutte le finaliste regionali (coloro che fino ad ora hanno vinto una fascia nelle precedenti selezioni), verrà proclamata la semifinalista emiliano-romagnola per le prefinali nazionali. Domenica sera a Lido Adriano sono state premiate sei ragazze tra le quali Loretta Graziani di Bagnacavallo, risultata la più votata e incoronata dalla giuria, che ha così ottenuto il pass per le semifinali nazionali.