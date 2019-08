Una 'bellissima' di Lido Adriano eletta "Miss Mamma Italiana"

A pochi giorni dalla finale relativa alla 26esima edizione, che si è tenuta a Gatteo Mare e che ha visto trionfare, con il titolo di “Miss Mamma Italiana 2019”, la 42enne padovana Emanuela Bonamin, sono ripartite in tutta Italia le selezioni per l’edizione di “Miss Mamma Italiana 2020”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 27esima edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 e i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni. Ospiti d’onore le madrine di “Miss Mamma Italiana”, ovvero mamme vincitrici di fascia nazionale delle passate edizioni del concorso, le cantanti Daniela Vallicelli e Dora Moroni e la modella Camilla Spinelli e il sindaco di Ravenna Michele De Pascale.

In una gremita piazza Vivaldi a Lido Adriano, organizzata dalla Pro Loco locale, si è svolta una valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2020”. Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici e in prove creative e artistiche, coinvolgendo il marito o i figli. La giuria ha proclamato vincitrice della selezione Micaela Turcanova, 25 anni, insegnante di Lido Adriano, mamma di Sofia e Michele di 6 e 3 anni. Micaela è una bella e simpatica mamma con gli occhi marroni e i capelli castani, con la passione per il ballo. La fascia “Miss Mamma Italiana Gold”, riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni, è andata a Elisa Ceretti, 48 anni, tecnico delle architetture d’interni di Forlì, mamma di Giulia e Linda di 16 e 14 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen”, riservata alle mamme con più di 56 anni, è andata a Raffaella Semeraro, 59 anni, estetista di Leporano, mamma di Giuseppina e Giovanna di 43 e 34 anni.