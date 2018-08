Una "bellissima" lughese alle finali nazionali di "Miss Mamma Italiana Gold 2018"

Si sono svolte ad Abano Terme le Pre Finali Nazionali della 25esima edizione di “Miss Mamma Italiana Gold 2018”, concorso nazionale di bellezza-simpatia dedicato alla figura della mamma e suddiviso in due categorie: fascia di età 25/45 anni e fascia “Gold”, per le mamme aventi un’età tra i 46 e i 55 anni.

Migliaia le mamme partecipanti alle oltre 100 selezioni che si sono tenute in ogni regione d’Italia a partire dal mese di luglio dello scorso anno, ma solo le vincitrici delle Finali Regionali hanno raggiunto Abano Terme per staccare il pass per la Finalissima di “Miss Mamma Italiana Gold 2018”. Tra le mamme che parteciperanno alla Finalissima in programma domenica 26 agosto a Visso, città colpita dal sisma che ha colpito l’Italia centrale due anni fa, c'è anche Patrizia Brignani, 51enne amministratrice di azienda di Lugo, mamma di Nicolò di 21 anni.