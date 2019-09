Una cantante 19enne faentina conquista il Festival 'Vartalent'

Si è concluso sabato il festival "Vartalent" che raccoglie i migliori talenti italiani in una kermesse che quest'anno celebra la decima edizione. Organizzata dalla Marco Consoli Produzioni, la manifestazione ha scoperto durante il suo percorso tanti giovani artisti che oggi hanno carriere in tutto il mondo.

Giulia Toschi, cantante faentina di 19 anni, si è aggiudicata il primo posto con un insolito remake di 'Smoking in your eyes'. "Sono emozionata e contentissima di questo risultato - ha commentato la giovane - riuscire a convincere gli esperti giurati ed emergere su 16 concorrenti tutti assolutamente bravi e diversi per stile e sonorità è stata una grande soddisfazione personale, che mi motiva a seguire il percorso artistico che ho intrapreso oramai da 10 anni con il mio maestro Gabriele Bertozzi. Sono grata a Marco Consoli e a tutto lo staff per l'organizzazione meravigliosa e per l'accoglienza".

Giulia Toschi non era l'unica faentina presente: in giuria era presente Josip Grabovac, influencer faentino di adozione; ed è faentina anche la mamma di Sara Geier, vincitrice della scorsa edizione di Vartalent che ha passato il testimone a Giulia. “Giulia ha un talento unico - dice Grabovac - ma non è stata una battaglia facile: i concorrenti erano tutti professionisti di altissimo livello, ma lei ha convinto per la maestria con cui gestisce la voce, la sua umiltà e la grande eleganza con cui ha dominato il palco. Avrà di certo una carriera splendida".