Una cantante cervese sul podio del 'Malta International Singer's festival'

La cantante cervese Sara Dall’Olio è rientrata poche settimane fa da Malta, dove alla finale mondiale del Malta International Singer’s festival Eurostars si è aggiudicata il secondo posto come cantante solista con la canzone “Listen” di Beyoncè e il terzo posto in duetto con la cantante rodigina Aurora Bandinelli Rigobello con il brano “Somebody to love” dei Queen.

Il 23 maggio scorso Sara è stata invitata, come ogni anno, alla consegna dei premi in occasione della 47esima edizione di "Cervia città giardino - Maggio in fiore", uno dei più importanti eventi europei dedicati alle piante, al florovivaismo e all'architettura del verde in memoria di Riccardo Todoli, a lungo assessore del Comune di Cervia e curatore di Cervia Città Giardino, scomparso lo scorso anno. In autunno sarà impegnata come giudice WAPA (World Association of Performing Arts, una delle associazioni più importanti a livello mondiale nell’organizzazione di festival internazionali) al “Odessa Adagio Festival” che si terrà nell’omonima città dell’Ucraina e avrà al suo fianco giudici provenienti dagli Stati Uniti, Corea del Sud, Irlanda e Moldavia. Poche settimane dopo la cantante cervese volerà a New York, dove è stata invitata a rappresentare l’Italia in una prestigiosa finale mondiale che si terrà in uno dei più celebri teatri di Manhattan.

Durante l’estate Sara rimarrà in Italia, dove sta già lavorando a diversi progetti (anche con l’estero) e si esibirà live in varie occasioni con la country rock band “Cadillac Ranch”, la prima tra queste sarà proprio sabato 8 giugno alle ore 21 nella magica atmosfera del porto canale di Cervia durante la rinomata “Sagra della cozza” e a seguire il 22 giugno si esibiranno sempre a Cervia al Bagno Italia 211, per un'altra serata live all’insegna del country.