Una card 'Unica' per viaggiare su treni e autobus: ecco come funziona

Un'unica tessera per l'abbonamento del treno e quello dell'autobus. E' stata presentata lunedì la nuova 'Unica Emilia Romagna', una smart card intelligente che consentirà progressivamente agli utenti del trasporto pubblico di utilizzare indifferentemente i diversi vettori e le diverse tipologie di trasporto della Regione. Dentro la card potranno essere caricati tutti gli abbonamenti regionali e sovraregionali ai treni, oltre che gli abbonamenti intermodali MIMuovo e MiMuovoCity+. La flessibilità di Unica consentirà successivamente anche l'acquisto dei biglietti e di altri servizi come i diversi circuiti di bike sharing (a Ravenna è presente da pochi giorni il servizio 'OBike'). Le ricariche potranno essere eseguite nelle normali biglietterie o online sui sito di Trenitalia. In questo modo i viaggiatori, potranno uscire da casa e "arrivare a destinazione usando un unico supporto", come sottolinea l'ad di Trenitalia Orazio Iacono. La card, gratuita e valida per 5 anni, è già stata distribuita in Veneto, Piemonte e Toscana.

Al momento è possibile richiedere il rilascio gratuito della card presso le biglietterie delle 10 città capoluogo della Regione, oltre a Faenza, Imola e Carpi. Per Federconsumatori una risposta concreta alle aspettative degli utenti, partita molti anni addietro con il progetto Stimer/MiMuovo per la zonizzazione dell'intero territorio regionale e funzionale alla istituzione del “biglietto unico integrato”, più volte sollecitato dalla stessa Federconsumatori. La massima attenzione andrà riposta nelle scelte tariffarie che per Federconsumatori "devono essere funzionali a sostenere le scelte degli utenti a favore di una mobilità maggiormente sostenibile".